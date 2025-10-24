Recuperan en Pilar dos camionetas robadas en el Brasil

Agentes de la Policía Nacional recuperaron dos camionetas robadas en la República Federativa del Brasil, en procedimientos realizados en la jornada del jueves en distintos barrios de la ciudad de Pilar.

El primer operativo tuvo lugar en el barrio Juan Pablo II, jurisdicción de la Subcomisaría 2ª del barrio San Alfonso. En el sitio fue encontrada una camioneta Jeep Renegade color gris, con chapa AACB626, denunciada como hurtada en el Brasil. El vehículo era guiado por una mujer de 29 años, domiciliada en el mismo barrio.

La recuperación se concretó en cumplimiento a un oficio judicial de la Fiscalía Regional de Pilar, en el marco de una causa por apropiación.

La empresa Localiza de Ciudad del Este, propietaria del rodado, había reportado su ubicación mediante el sistema GPS. Personal de Automotores de la Policía Nacional y representantes de la aseguradora confirmaron la identidad del vehículo, que fue trasladado hasta la sede policial y puesto a disposición del Ministerio Público.

El segundo procedimiento se realizó sobre la calle Manuel Domínguez y 14 de Mayo, en el barrio Obrero. En el lugar fue localizada una Toyota Fortuner color plata, que también contaba con denuncia de hurto en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, de fecha 24 de julio de 2024.

Durante la intervención, una persona presentó a los uniformados documentos presuntamente apócrifos. Al verificar el número de chasis, los agentes confirmaron que no correspondía al vehículo declarado, por lo que fue incautado y remitido a la Comisaría 2ª del barrio Obrero, a disposición del Ministerio Público.

Ambos procedimientos contaron con la participación del abogado Jonatan Gómez Nicolino, representante legal de la empresa Localiza, y de funcionarios especializados en la recuperación de vehículos robados.