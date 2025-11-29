Policía demoró a cuidacoches durante concierto de Shakira

Según el reporte policial de la Comisaría Cuarta de Asunción, el operativo de control durante el concierto “Las mujeres ya no lloran Word Tour de Shakira” se desarrolló sin mayores sobresaltos. Se registraron catorce personas demoradas.

Diez cuidacoches se encuentran entre los trasladados a la sede de la comisaría jurisdiccional, correspondiente a la zona del Estadio la Nueva Olla, en barrio Obrero.

Otras cuatro personas fueron trasladadas para la verificación, de las cuales, una cuenta con arresto domiciliario, por lo que se procedió a su detención y la posterior comunicación al Juzgado de la causa.

Se estima que unas 50.000 personas participaron del primer día de concierto de la cantante colombiana. Para la jornada de este sábado se espera un número similar de asistentes.

Objetos prohibidos

Armas : no se permiten armas de fuego, armas blancas (cuchillos, navajas) o cualquier tipo de elemento contundente.

Alimentos y bebidas : no está permitido ingresar con alimentos, bebidas, hieleras ni vasos térmicos del exterior.

Contenedores de vidrio/metal : se prohíben las botellas de vidrio, latas y cualquier artículo metálico pequeño que pueda considerarse peligroso.

Sustancias ilícitas : el ingreso de drogas o cualquier instrumento relacionado con ellas está prohibido.

Bolsos grandes : no se permiten bolsos, mochilas, maletines o carteras que superen un tamaño mediano (generalmente, se permite hasta tamaño A4 o similar).

Equipos profesionales : no se permiten cámaras de fotografía profesionales (con lente removible), filmadoras, grabadoras ni drones.

Artículos inflamables y aerosoles : prohibido el ingreso de aerosoles inflamables, encendedores y vapes.

Mascotas : no se permite el acceso con animales, a excepción de perros de servicio.

Otros objetos: Sombrillas, sillas, carpas, equipos de tereré, bocinas de aire y cualquier elemento que pueda obstruir la visibilidad o representar un riesgo.

Objetos permitidos (con restricciones)