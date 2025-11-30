Shakira: casi 40 cuidacoches fueron demorados y hubo dos detenidos

La Policía Nacional informó que cerca de 40 cuidacoches fueron demorados durante los dos días de conciertos de Shakira en el estadio La Nueva Olla, en el barrio Obrero de Asunción.

Además, dos personas con órdenes de captura fueron detenidas durante los controles en las inmediaciones del evento.

Según la institución, aproximadamente 2.500 agentes fueron desplegados en la zona del estadio y en sus alrededores como parte del operativo especial de seguridad.

Balance policial: “Altamente positivo”

El jefe de la Comisaría 4ª de Asunción, comisario Pablo Insfrán, calificó el operativo como “altamente positivo”, ya que no se registraron incidentes graves ni situaciones que hayan puesto en riesgo a los asistentes. También destacó el comportamiento del público, que colaboró con las indicaciones de seguridad.

Hasta el momento, no se recibieron denuncias por robo de celulares, aunque sí se reportaron pequeños roces entre automovilistas en los alrededores del estadio.

La Policía ya se encuentra organizando el siguiente despliegue de seguridad con miras al partido entre Cerro Porteño y Tembetary, que se disputará esta tarde en el estadio Defensores del Chaco, a partir de las 18:00.