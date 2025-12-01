Fiscalía busca a joven que fue agredida por su pareja frente al Parque Ñu Guasu

En la mañana del domingo ocurrió un hecho, presumiblemente de violencia sobre la autopista Silvio Pettirossi, cuando una mujer, que estaba discutiendo con su pareja, descendió del vehículo en plena vía pública y fue embestida por otro, que circulaba en la zona.

En su relato a los oficiales de policía que llegaron hasta el lugar, Sergio Darío Sosa (40 años), mencionó que se dirigía al centro de Luque sobre la mencionada Autopista ínterin que tuvo una discusión con su pareja, Antonia Belén Villalba (23) por problemas de índole particular.

En un momento, ambos descendieron del automóvil marca Volkswagen, color rojo, y la joven trata de cruzar la Autopista, donde fue embestida por una camioneta.

Según relatos de quienes se encontraban en el lugar, la pareja de la accidentada la comenzó a golpear estando en el suelo, pero varias personas reaccionaron para evitar que continúe la agresión y la socorrieron hasta que llegó la ambulancia.

La joven fue trasladada hasta el Hospital de Luque, de donde se escapó antes de ser evaluada por los médicos y que se le tome la declaración sobre lo ocurrido.

El fiscal del caso, Orlando Paiva, señaló que no existe denuncia formal ni de la víctima ni de los involucrados, y tampoco se registraron reportes que confirmen una agresión previa dentro del vehículo.