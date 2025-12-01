Activan protocolo de búsqueda: una joven cordillerana está desaparecida

La agente fiscal María Lucía González, en coordinación con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, activó el protocolo de búsqueda para localizar a María Guadalupe Domínguez Giménez, de 21 años, reportada como desaparecida.

Según los datos proporcionados, la joven es de contextura física delgada, estatura alta, cabello claro y ondulado y es oriunda de la ciudad de Itacurubí de la Cordillera.

Fue vista por última vez, presumiblemente, en la zona norte de la ciudad de Fernando de la Mora, en el departamento Central.

Lea más: Cardenal urge aprobación del Registro Único de Personas Desaparecidas

El Ministerio Público insta a la ciudadanía a colaborar con información que pueda contribuir a su localización.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cualquier dato relevante puede ser comunicado al 130, al (0986) 760-083, a la Comisaría más cercana o al Sistema de Emergencias 911.