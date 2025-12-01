Foz de Yguazú: matan de 50 tiros a un camionero que ya había sufrido un atentado en Santa Rita

El sicariato se produjo en la tarde de ayer, domingo 30 de noviembre, en un club privado que funciona a orillas del lago Itaipú, cerca de la avenida João Ricieri Maran, en el barrio Três Lagoas de la ciudad de Foz de Yguazú, estado de Paraná, Brasil.

El club tipo náutico queda a 15 kilómetros del Puente de la Amistad, que representa justamente el paso fronterizo entre Ciudad del Este y Foz de Yguazú.

La víctima del homicidio resultó ser Maikon Lermen Pereira, de 30 años, quien estaba compartiendo con su familia cuando repentinamente aparecieron desde el bosque tres hombres encapuchados quienes dispararon a mansalva.

Los matones ni siquiera tuvieron en cuenta que en el lugar había varias otras familias. De hecho, el tiroteo se desató en medio de numerosos niños.

El mismo hombre, Maikon Lermen Pereira, ya había sufrido un atentado el 3 de febrero de este año en el municipio donde vivía, Santa Rita, correspondiente al departamento de Alto Paraná, Paraguay.

Cuando eso, dos sicarios en moto se posicionaron al lado de la camioneta de Maikon y abrieron fuego contra él, pero milagrosamente ninguno de los disparos impactaron contra el objetivo.

Ese ataque se produjo a su vez solo horas después de que uno de sus camiones fuera quemado en Ciudad del Este, en lo que claramente ya era un mensaje para Maikon, quien era dueño de una flota de cuatro vehículos de gran porte que llevaban mercaderías al Brasil.