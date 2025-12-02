Policiales
02 de diciembre de 2025 - 10:57

“El Monstruo” habría planeado un intento de fuga

El famoso criminal peruano Erick Luis Moreno Hernandez, alias El Monstruo, planificó un intento de fuga.
El famoso criminal peruano Erick Luis Moreno Hernandez, alias El Monstruo, planificó un intento de fuga.

El comisario Luis López, jefe de Crimen Organizado de la Policía Nacional, confirmó que recibieron la información de que Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, planificó su fuga con ayuda de criminales peruanos y paraguayos. Aseguró que se activaron las alarmas y tomaron todas las medidas preventivas para garantizar su permanencia dentro de la cárcel.

El jefe policial señaló que desde Inteligencia estaban ya en conocimiento del plan de intento de fuga de “El Monstruo”, antes de que se publicara en los medios peruanos.

“Se han tomado ya los recaudos necesarios a los efectos de reforzar la seguridad externa perimetral del establecimiento penitenciario”, manifestó el comisario López esta mañana.

Detalló que se recibieron dos informaciones al respecto: una fue elaborada por autoridades investigativas internacionales y otra por investigadores paraguayos. Indicó que, aparentemente, grupos criminales en Paraguay estaban organizándose para brindar apoyo logístico a peruanos que iban a intentar rescatar a “El Monstruo”.

