Admiten la extradición de “El Monstruo” a Perú, uno de los criminales más buscados de Sudamérica

La extradición de Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, uno de los criminales más buscados de Sudamérica, fue admitida por la jueza Clara Ruiz Díaz.

El hombre fue detenido en San Lorenzo en septiembre y continuará detenido en Penal Martín Mendoza de Emboscada, donde guarda prisión preventiva, mientras se aguarda la respuesta de Perú, país que deberá coordinar y ejecutar el proceso de extradición.

El peruano es conocido con alias de El Monstruo, Chinito de Belaunde, Chinito Feo y Chonguito. Es requerido por hechos punibles de secuestro, con una expectativa de 30 años de prisión, y organización criminal, con una expectativa de hasta 20 años de prisión.

En la resolución advierten a las autoridades del Perú del principio de especialidad, el cual establece que el extraditable no podrá ser juzgado por otros hechos punibles distintos a los establecidos en el proceso de extradición, sin el previo consentimiento de las autoridades competentes en la República del Paraguay y en virtud al principio de reextradición.

Antecedentes de El Monstruo

El ciudadano peruano es señalado como líder de la organización criminal“Los Injertos del Cono Norte”, dedicada a secuestros, extorsiones y otros delitos de alto impacto.

Es acusado en su país como uno de los responsables del secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores, ocurrido en mayo pasado en el distrito limeño de Los Olivos, además de estar vinculado a múltiples casos de extorsión en Lima.

El Monstruo era buscado no solo por Perú, sino también por autoridades de Brasil, México y Estados Unidos, según la Policía Nacional.

La localización de El Monstruo se produjo gracias a los datos que dio un informante paraguayo cuyos datos fueron enviados incluso antes de la detención por el jefe de Crimen Organizado de Paraguay, comisario principal Luis López, al jefe de Crimen Organizado de Perú, coronel José Manuel Cruz Chamba.

Tras la captura de El Monstruo el informante paraguayo debería cobrar los 1.000.000 de soles peruanos ofrecidos como recompensa por el Gobierno de Perú.

Ese dinero equivale a unos US$ 288.000 o al menos 2.016 millones de guaraníes.

Sin embargo, la policía de Perú se niega a pagar dicha recompensa al informante.