03 de diciembre de 2025 - 14:56

Un hombre intentó quemar a su expareja al incendiar su vivienda

La mujer logró salir antes de que el fuego se expandiera y bomberos controlaron las llamas rápidamente.
Una mujer de 45 años habría sido víctima de un intento de feminicidio en la compañía Tavaí de la ciudad de Pirayú. Según la denuncia, su ahora expareja reaccionó cuando le anunció el fin de la relación e incendió su vivienda con ella adentro. Fue rescatada por los vecinos.

Según el reporte de la Comisaría 25° de Pirayú, el hecho se registró a la 1:30 del domingo. El presunto autor, Hugo Javier Pavón González, fue denunciado por intento de feminicidio e incendio intencional.

La víctima relató que se registró una discusión debido a que el hombre no aceptaba la ruptura.

Tras salir de la casa, el hombre volvió para arrojar nafta por las paredes y prender fuego a la vivienda. La víctima fue rescatada por los vecinos y no sufrió lesiones.

El fuego consumió varias pertenencias de la familia, como muebles, prenda de vestir y electrodomésticos. No obstante, la rápida intervención de bomberos voluntarios de Ypacaraí impidió que las llamas arrasaran con toda la vivienda, detalló la corresponsal de ABC Emilce Ramírez.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.