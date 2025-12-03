Un hombre intentó quemar a su expareja al incendiar su vivienda

Según el reporte de la Comisaría 25° de Pirayú, el hecho se registró a la 1:30 del domingo. El presunto autor, Hugo Javier Pavón González, fue denunciado por intento de feminicidio e incendio intencional.

La víctima relató que se registró una discusión debido a que el hombre no aceptaba la ruptura.

Tras salir de la casa, el hombre volvió para arrojar nafta por las paredes y prender fuego a la vivienda. La víctima fue rescatada por los vecinos y no sufrió lesiones.

El fuego consumió varias pertenencias de la familia, como muebles, prenda de vestir y electrodomésticos. No obstante, la rápida intervención de bomberos voluntarios de Ypacaraí impidió que las llamas arrasaran con toda la vivienda, detalló la corresponsal de ABC Emilce Ramírez.

