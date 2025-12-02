Acusaciones y recusaciones en Coronel Oviedo en el caso del feminicidio de Mafe

La principal acusación por el feminicidio de Mafe se presentó ayer lunes ante el jueza Catalina Riquelme de González y fue contra el supuesto autor del crimen, un joven de 17 años, para quien la Fiscalía pide juicio oral y público por los hechos de feminicidio y aborto en grado de tentativa.

El muchacho se encuentra preso en el Centro Educativo Sembrador de Villarrica tras ser detenido 31 de mayo pasado, cuando mostró a la Policía dónde había arrojado y quemado el cuerpo de su compañera de colegio Mafe, a quien había embarazada dos meses meses antes en una fiesta del colegio al que ambos asistían.

La magistrada citó al procesado para este 19 de diciembre, cuando debe hacerse la audiencia preliminar.

Por otro lado, los mismos fiscales acusaron también ayer, pero ante el juez Rodney Gustavo Ovelar Benítez, a la supuesta cómplice del feminicidio Mikhaella Chiara Yasy Rolón Melgarejo, de 19 años, por los hechos de incitación a cometer hecho punible, apología del delito, omisión de dar aviso de un hecho punible, así como feminicidio en grado de instigación.

Esta chica, quien también se halla encarcelada, sería la que sugirió al muchacho de 17 años que le provocara un aborto o que luego le matara a Mafe, cuando se enteraron del embarazo no deseado.

El juez Ovelar citó a la joven para el 17 de diciembre para la audiencia preliminar en la que se va a decidir si afronta juicio oral.

Una anterior acusación

Cabe recordar que los fiscales Rojas y Villasanti ya habían presentado acusación el 17 de noviembre pasado, también ante el juez Ovelar, contra Franco Antonio Acosta Céspedes, de 27 años, por frustración de la persecución y ejecución penal y aborto en grado de tentativa.

Este sería el que le vendió al muchacho de 17 años las pastillas para hacer abortar a Mafe, aunque al final los medicamentos no causaron efecto.

Franco está con arresto domiciliario, pero tiene permiso para trabajar, y fue convocado para el 16 de diciembre para su audiencia preliminar.

El citado joven fue el que el 26 de noviembre pasado provocó la detención del abogado Juan Carlos Bedoya Fleitas, de 31 años, en una entrega vigilada en Coronel Oviedo, ya que denunció que el profesional del Derecho le pidió G. 30 millones para conseguirle una salida procesal en el presente caso.

Posteriormente, el mismo procesado denunció que la fiscala Gloria Rojas le pidió dinero para favorecerlo.

El último acusado es Ricardo Andrés León Villamayor, de 50 años, quien es el papá de la novia oficial del muchacho de 17 años y quien lo habría ayudado a esconderse luego del feminicidio de Mafe.

Este goza de medidas alternativas a la prisión, pero la Fiscalía pretende que afronte juicio oral por frustración de la persecución y ejecución penal.

El juez Ovelar estableció su audiencia preliminar para el 16 de diciembre.

Los padres del principal sospechoso

Los otros dos procesados en caso del feminicidio de Mafe son los padres del muchacho sospechoso del crimen, quienes están en la cárcel y cuyos nombres no podemos publicar debido a prohibiciones establecidas en la ley.

Ambos están imputados por exposición al peligro en el tránsito terrestre y por simulación de un hecho punible, ya que habrían permitido a a su hijo menor de edad que utilizara una motocicleta con la cual fue a recoger a Mafe antes de la muerte de esta y por denunciar ante la Policía la desaparición del muchacho, cuando en realidad ellos mismo lo habrían escondido.

La acusación y por ende pedido de juicio para esta pareja no se pudo presentar aún debido a la recusación que se presentó contra los fiscales Gloria Rojas y Fermín Villasanti.

Sin embargo, hay tiempo hasta el 8 de diciembre, por lo que la Fiscalía Adjunta o la Fiscalía General del Estado deben resolver la recusación o asignar a otros fiscales para que presenten el escrito de acusación.