Monseñor Jubinville, incluido en investigación por ocupación de inmuebles

La tensión vuelve a aumentar en el departamento de San Pedro, donde más de 700 policías están desplegados este viernes para impedir la anunciada invasión de la estancia Lusipar.

Líderes campesinos señalaron que alrededor de 2.000 personas se movilizarán hacia el predio. Esto eleva el riesgo de un enfrentamiento entre ambos sectores.

El establecimiento rural está ubicado en el distrito de Tacuatí y actualmente es administrado por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Lea más: Santa Rosa del Aguaray: Fuerte despliegue policial ante inminente invasión de tierras

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Monseñor Jubinville, incluido en investigación

El subcomandante de la Policía Nacional, comisario César Silguero, informó hoy que el presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) y obispo de San Pedro, monseñor Pedro Jubinville, está incluido en la investigación en la que fueron imputados líderes campesinos por incentivar a la ocupación de inmuebles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según explicó, la inclusión de Jubinville se debe a que aparecería en una fotografía correspondiente a una de las reuniones de los instigadores de la invasión.

“Todas las personas que aparecen en las fotografías o filmaciones, evidentemente, son investigadas en esta causa”, dijo.

Consultado de forma particular sobre si Jubinville es parte de los investigados, respondió: “Por supuesto. Como elemento de contacto con esta gente, evidentemente, sí”.

Operativo policial y advertencias

Silguero también resaltó que desde ayer están desplegados en la zona “con suficientes elementos de la Policía, de las diferentes unidades tácticas e investigativas”.

Detalló que, según el reporte recibido, habría unos 300 manifestantes en el lugar, quienes se concentrarán en una plaza de Santa Rosa del Aguaray, en inmediaciones de la Terminal. Desde dicho punto se movilizarían hacia la estancia Lusipar, ubicada a unos 65 kilómetros.

“Estamos para garantizar la movilización y tomar las medidas que correspondan cuando se infringe algún tipo de norma que afecte a terceros”, advirtió.

Apuntó que autoridades de la Policía y del Ministerio del Interior buscarán disuadir la ocupación ilegal, por lo que están dialogando con los dirigentes campesinos. Alertó que acompañarán la protesta, pero “lo que no vamos a permitir es el ingreso al inmueble”.

Líderes imputados y causa abierta

Los líderes campesinos imputados por la fiscala Laura Romero son Rodolfo Salazar López, Elvio Benítez Gamarra, Ernesto Benítez Gamarra, Sixto Cabrera Cohene, Juvencio Antonio Cabrera Cohene, Celso Rubén Palacios Arce y Silvia Leticia Velázquez Martínez.

La causa fue abierta por “apología del delito”, ya que, según la fiscala, instaron públicamente a la invasión de la estancia Lusipar, un inmueble excluido de la reforma agraria.