Caaguazú: accidente rutero deja tres personas heridas

Un accidente de tránsito que involucró a dos vehículos tuvo lugar en la mañana de este domingo en la zona de San José Ñu, cerca del distrito de San José de los Arroyos, departamento de Caaguazú.

El accidente involucró a dos vehículos y tuvo lugar alrededor de las 9:30 a la altura del kilómetro 119 de la Ruta PY02. Sin embargo, las circunstancias exactas en que se produjo la colisión aún no han sido determinadas.

Lea más: San Ignacio: joven de 21 años fallece en accidente de tránsito sobre la ruta PY01

Tres personas sufrieron lesiones no muy graves durante el incidente y fueron auxiliadas por bomberos. No se reportan fallecidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy