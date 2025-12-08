Colombianos detenidos en un intento de estafa fueron enviados a Tacumbú

Uno de los detenidos es Carlos Mauricio Jaimes Vargas, quien según fuentes del departamento Antinarcóticos de la Policía formaba parte de las FARC y tienen antecedentes penales por financiamiento del terrorismo y asociación criminal. Según informes remitidos por los organismos de seguridad de su país, el sospechoso habría participado de varios asaltos a mano armada a establecimientos financieros.

Los otros capturados son Jeferson Mauricio Ibañez Moreno, este cuenta con varios antecedentes por hurto, mientras que el último de ellos Jhon Jaider Millán Brand tiene dos denuncias por inasistencia alimentaria.

Todos ellos se presentaban como miembros de una organización internacional denominada Consejo Nacional de Inversores, cuyo objetivo supuestamente era buscar empresarios interesados en invertir en proyectos que generen grandes ganancias a muy corto plazo.

Aparentemente, los colombianos contactaron con un empresario de San Lorenzo a quien le presentaron un interesante y novedoso proyecto que supuestamente le iba a generar importantes ganancias en dólares. Los colombianos se comprometieron a entregar unos US$ 700.000 en efectivo a un empresario paraguayo, cuya identidad no fue revelada por los investigadores, pero en contrapartida este último debía dar la suma de US$ 50.000 a los colombianos como un seguro.

El empresario se percató de “algo raro”

Ambas partes pactaron ejecutar las entregas del dinero el viernes de tarde en el barrio Fátima de San Lorenzo, pero a última hora el empresario paraguayo aparentemente se dio cuenta de que había algo raro en los tres asesores de inversiones por lo que decidió alertar del hecho a los agentes del departamento Antinarcóticos de la Policía.

Los uniformados interceptaron a los extranjeros poco antes de llegar al lugar pactado para el encuentro y tal como sospecharon los uniformados, en poder de los sospechosos se encontró una caja fuerte en el que llevaban unos US$ 115.000 falsos, en billetes de US$ 100, con los que iban a estafar a la víctima.

Los tres colombianos fueron imputados por intento de estafa y tras confirmar los antecedentes de cada uno de ellos, la magistrada Norma Salomón ordenó la prisión preventiva de todos ellos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú