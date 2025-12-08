Peatón muere tras ser embestido por una camioneta en Pedro Juan Caballero

Un hombre de 39 años que caminaba en la zona céntrica de la ciudad de Pedro Juan Caballero, falleció tras ser atropellado por una camioneta que iba a gran velocidad, cuando se disponía a cruzar una de las principales avenidas de la zona.

La víctima fue identificada como Nelson González Franco, de 39 años, oriundo de la localidad de Emboscada, según datos proporcionados por la Comisaría 2da. de esta ciudad, cuyos agentes oficiaron como intervinientes.

El mortal percance ocurrió en la noche del domingo último sobre la avenida Teniente Herrero y Perpetuo Socorro, en pleno casco céntrico de esta capital departamental; tras el accidente, el conductor de la camioneta que atropelló y mató al peatón, huyó del lugar del hecho. El cuerpo del fallecido fue derivado a la morgue del Hospital Regional de esta ciudad a la espera de familiares.

Accidentado tuvo traumatismos múltiples

De acuerdo con el informe oficial de la Policía Nacional, en la escena del accidente intervinieron agentes policiales de la Comisaría 2da. de Pedro Juan Caballero al igual que los de Criminalística para el procedimiento de rigor. Asimismo, el doctor Marcos Prieto, médico forense del Ministerio Público, realizó la inspección del cuerpo de Nelson González Franco (39) y determinó como probable causa de muerte “Politraumatismo y Traumatismo craneoencefálico grave”, es decir, la víctima presentaba severas lesiones en varias partes del cuerpo y la cabeza.

Buscan al que provocó el accidente fatal

Desde la Policía Nacional, informaron que de acuerdo con datos recabados a través de algunos testigos, el vehículo involucrado en el accidente se trata de una camioneta Fiat Strada de color blanco. Señalaron que actualmente están abocados a la tarea de búsqueda y localización del conductor de dicho rodado para tratar de identificarlo y dar continuidad a las investigaciones del caso.