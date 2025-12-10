Detienen a dos hombres tras intento de “tortoleada”

Agentes del Grupo Lince detuvieron en flagrancia a dos presuntos “tortoleros” en la intersección de Nuestra Señora del Carmen y San Martín, tras intentar hurtar un vehículo.

Según explicó el subcomisario Ever Barreto, de la Comisaria 10ª de Asunción, los sospechosos fueron sorprendidos por los agentes mientras intentaban sustraer objetos de un automóvil sobre Molas de López.

Los detenidos

Ante la rápida reacción policial, los involucrados huyeron del lugar. En su escape atropellaron a un motociclista, dejándolo tirado en el asfalto, y continuaron la marcha hasta ser alcanzados por la Policía. Posteriormente, fueron interceptados por los uniformados, quienes detuvieron a Hugo David Jacobo Platón (35) y Carlos Enrique Quintana Salinas (26), ambos con antecedentes penales. Quintana Salinas tenía arresto domiciliario vigente al momento del hecho.

Durante el procedimiento, se incautó un automóvil Toyota Vitz rojo y diversas evidencias, entre las que se incluyen dinero en efectivo (1.160.000 Gs.), tres teléfonos celulares, radios, herramientas, linternas, guantes, lentes de sol y ropas varias. Según Barreto, algunos de estos objetos fueron reconocidos por las víctimas que se presentaron en la comisaría para realizar sus denuncias.

El informe policial indica que el operativo contó con el apoyo de personal de investigación y de la Agente Fiscal de Turno, María Angélica Insaurralde, de la Unidad 1 Barrial 8. Los aprehendidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.