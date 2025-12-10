Nueva imputación contra Alexandre Rodrigues, ahora por tentativa de homicidio

Los fiscales Luis Said, Christian Ortiz y Celso Morales, imputaron a Alexandre Rodrigues Gomes, por los hechos de homicidio doloso agravado, en grado de tentativa, resistencia y producción de riesgos comunes, todos en calidad de autor. La causa se inició el 19 de agosto de 2024, como derivación del enfrentamiento a tiros que mantuvo Rodrigues con agentes de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), durante el allanamiento a su casa de Pedro Juan Caballero en el caso Pavo Real Py II.

En el marco de esta investigación penal, los representantes del Ministerio Público solicitaron un plazo de 4 meses, para concluir con la causa y presentar su requerimiento conclusivo.

Lea más: Imputan a Alexandre Rodrigues y tres escribanas, en caso de transferencias

Es preciso señalar que esta es la cuarta causa penal que afronta Alexandre Rodrigues, pues la principal es “Pavo Real Py II”, en la que ya está acusado por supuesto narcotráfico, lavado de dinero, asociación criminal y lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Además, afronta causas por las transferencias de sus bienes muebles e inmuebles, en una está imputado por presunto lavado de dinero junto con su hoy ex abogado defensor Óscar Luis Tuma y la funcionaria de la Dirección General de los Registros Públicos, Alcira Celeste Rodrigues Flores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Hijo de Lalo lideró esquema de narcotráfico internacional “de alto volumen”, según MP

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otra causa, Alexandre Rodrigues está procesado por supuesta frustración del comiso, instigación para la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, y junto con él hay tres escribanas imputadas por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso.

NOTICIA EN DESARROLLO