Rescatan a paraguaya que era explotada sexualmente en Chile

El Jefe del Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, Nimio Cardozo, informó que, tras recibir una denuncia, iniciaron inmediatamente un trabajo de inteligencia conjunto con sus pares chilenos. Este operativo binacional tenía como objetivo rescatar a una joven paraguaya que estaba siendo explotada sexualmente. La víctima fue localizada en la ciudad de La Serena, en Chile. Había sido trasladada hasta allí con engaños, bajo la falsa promesa de obtener un trabajo en el país trasandino.

“El 1 de diciembre se recibió una llamada telefónica al #377, del Departamento de Antisecuestro y Antiextorsión de Paraguay, donde una persona manifestó que un familiar suyo estaba privado de su libertad en Chile”, comentó el Comisario Nimio Cardozo, Jefe del Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional.

Señaló que los familiares confirmaron que fue llevada de Paraguay con intensiones laborales, pero que hacía días que estaba incomunicada. “Enviamos un equipo del DAS hasta la casa de los familiares en Pedro Juan Caballero para ponernos al tanto de todo lo que estaba pasando”.

Una paraguaya y un venezolano serían parte de la red de trata

“Luego de los trabajos de inteligencia, se ubicó una casa en el distrito de Serena, una ciudad bastante distante de Santiago, y mediante una vigilancia se observaron movimientos que llamaron la atención, por lo que se solicita la orden de allanamiento”, sostuvo.

A renglón seguido detalló: “En ese lugar hallan a la paraguaya que estaba siendo privada de su libertad y explotada sexualmente. Los que estaban a cargo de esa vivienda eran una paraguaya y un ciudadano venezolano, quienes serían parte de una red internacional de trata de personas”.

Aparentemente, la paraguaya que fue detenida tuvo contacto con familiares de esta chica y de esa forma se realizó la captación. “De esa forma la convencieron para llevarla hasta Chile”.

“El lugar es un apartamento, aparentemente familiar, pero ellos hacían los servicios sexuales a través de plataformas digitales. Ahí captaban los clientes, quienes llegaban hasta el departamento”, explicó el Comisario.

“En el momento del rescate, ella ya fue aislada de ese lugar y fue llevada a un refugio, donde está siendo atendida por psicólogos. Aparte, se están realizando todos los trámites judiciales y una vez que termine eso se va a realizar el proceso para traerla de vuelta a Paraguay.