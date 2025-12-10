Sufrió apriete policial, pero ahora volvió a caer como tortolero

Los supuestos tortoleros capturados fueron identificados como Hugo David Jacobo Platón, de 35 años, con prohibición de salida del país y antecedentes por hechos como hurto especialmente grave, producción de documentos no auténticos e incumplimiento del deber legal alimentario, y Carlos Enrique Quintana Salinas, de 26 años, con arresto domiciliario y antecedentes por casos como reducción, hurto y hurto agravado.

Ambos fueron apresados al ser alcanzados en la zona de la calle Nuestra Señora del Carmen casi avenida San Martín, por policías del Grupo Lince y la comisaría 10° de Asunción.

Estaban en un automóvil Toyota Vitz rojo y supuestamente fueron sorprendidos tratando de atracar vehículos estacionados en la zona de la Embajada de Perú, donde se hacía un evento al cual asistieron varias autoridades, principalmente de la Policía de nuestro país.

Supuesto tortolero, detenido anteriormente por atracar camioneta de policía

Uno de los detenidos, Hugo David Jacobo Platón, fue víctima de un vergonzoso apriete policial, el 10 de enero de este año, frente a su casa situada en 23ª Proyectada casi Nuestra Señora de la Asunción de la capital.

Ese hecho fue perpetrado por tres agentes de la Dirección General de Inteligencia Policial (DGIP), según el video que se viralizó en las redes sociales y que de hecho motivó el procesamiento de los efectivos.

Hugo Jacobo había sido detenido por última vez como sospechoso de tortoleada, el 6 de abril pasado, por un atraco a la camioneta de un policía, en San Lorenzo.

El otro sospechoso, Carlos Enrique Quintana Salinas, en tanto, fue procesado este año en junio, en el departamento de Caaguazú, y en febrero, en el departamento de Paraguarí.

Claramente, estaba violando las dos medidas de arresto domiciliario de las que gozaba por estos casos.

Los dos supuestos tortoleros están a cargo de la fiscala de Asunción, María Angélica Insaurralde de Morales.