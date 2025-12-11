Video: así fue el accidente fatal en el barrio Santa Librada de Asunción

Enrique Daniel Melgarejo, de 19 años, es el motociclista que falleció luego de que un automóvil lo chocó cuando este iba en su moto por una de las calles del barrio Santa Librada de Asunción.
El hecho ocurrió en la avenida Pizarro, en la intersección con la calle Zúñiga, del barrio Santa Librada de Asunción.
Según el informe policial, el agente Fidel Giménez y personal de la Comisaría 8va Metropolitana, acudieron al lugar ante el aviso de un accidente de tránsito.
Encontraron al motociclista ya sin signos de vida, tendido en la vereda, al costado del asfalto, cerca de una columna de hormigón, con sangrado a su alrededor.
Video del accidente
El accidente fue captado por cámaras de circuito cerrado de la zona.
En el registro de video se ve como la motocicleta y un auto de color rojo pasan por el lugar a alta velocidad y de repente, el auto hace un movimiento brusco hacia el motociclista, embistiéndolo.
Esto provocó que el motociclista se desestabilice y caiga al asfalto.
Se desconocen más datos sobre el conductor del auto.