Conductor atropelló a motociclistas y mató a uno en San Antonio

En la madrugada de este jueves, siendo las 04:00, un grave accidente con derivación falta se produjo sobre la Avenida Coronel Boquerón c/ Soldado Desconocido del Barrio San Blas, de San Antonio.

Una camioneta arrolló a varios motociclistas, dejando a una persona fallecida, identificada como Richard Espínola Brítos, de 29 años, quien viajaba como acompañante en una motocicleta marca Maruti junto a Amalio Morínigo (24), el cual resultó herido.

El conductor de la camioneta Nissan Tipo Frontier, Carlos Belotto, de 39 años, dio positivo al alcotest 0,82 mg/l.

Según el informe policial, Belotto, junto con un acompañante, intentaron huir a pie, pero fueron detenidos por personal policial a unas cuadras del lugar.

En el percance resultaron con lesiones Rober Escobar Cabral (37 años), al mando de un biciclo de la marca Taiga, y Rubén Esteban Villalba (56) a bordo de una motocicleta de la marca Leopard. Todos ellos fueron derivados a un centro asistencia.

En el accidente también estuvo implicado un Tracto Camión marca Mercedes Benz, por donde terminó impactando la camioneta. Este camión estaba al mando de José Nicolás López, quien resultó sin heridas.