11 de diciembre de 2025 - 15:53

Video: Linces capturan a presuntos asaltantes tras enfrentamiento

Tres hombres fueron capturados por uniformados del grupo Lince luego de un enfrentamiento en una zona boscosa en Lambaré. Los aprehendidos son sospechosos de cometer un millonario asalto.

Este jueves, agentes del grupo Lince se enfrentaron a tres presuntos asaltantes que habrían protagonizado un millonario robo en Lambaré. Según la denuncia, los sospechosos se acercaron a una casa comercial, donde actuaron con violencia y su botín rondaría los G. 100.000.000.

Al respecto, el oficial Edgar Caballero precisó que los tres habían huido a una zona repleta de plantas y solamente se podían guiar por el ruido, hasta que uno de los buscados abrió fuego y se produjo el intercambio de disparos.

Los sospechosos solamente hicieron un disparo ante un presunto daño en su arma y seguidamente quedaron aprehendidos Francisco Salvador Ovelar Silva (26), quien resultó herido con un disparo de arma de fuego en el pie derecho. También Matias Isidoro González Aguilar (26) con antecedentes y arresto domiciliario, al igual que Christian David Díaz Rojas (32).

Entre lo incautado se halló un revólver calibre .38 Smith & Wesson y otro Taurus del mismo calibre. Asimismo, se recuperó un iPhone 17 Pro Max y otros celulares de distintas marcas.

