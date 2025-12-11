Video: Linces capturan a presuntos asaltantes tras enfrentamiento

Este jueves, agentes del grupo Lince se enfrentaron a tres presuntos asaltantes que habrían protagonizado un millonario robo en Lambaré. Según la denuncia, los sospechosos se acercaron a una casa comercial, donde actuaron con violencia y su botín rondaría los G. 100.000.000.

Al respecto, el oficial Edgar Caballero precisó que los tres habían huido a una zona repleta de plantas y solamente se podían guiar por el ruido, hasta que uno de los buscados abrió fuego y se produjo el intercambio de disparos.

Los sospechosos solamente hicieron un disparo ante un presunto daño en su arma y seguidamente quedaron aprehendidos Francisco Salvador Ovelar Silva (26), quien resultó herido con un disparo de arma de fuego en el pie derecho. También Matias Isidoro González Aguilar (26) con antecedentes y arresto domiciliario, al igual que Christian David Díaz Rojas (32).

Entre lo incautado se halló un revólver calibre .38 Smith & Wesson y otro Taurus del mismo calibre. Asimismo, se recuperó un iPhone 17 Pro Max y otros celulares de distintas marcas.

