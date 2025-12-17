Detienen a dos jóvenes por robo de conejos

En la tarde de este martes, agentes de la Comisaría 30° Santísima Trinidad, en Itapúa, detuvieron a dos personas que habían robado dos conejos.

Los aprehendidos son Gustavo Daniel Espínola Fenstereifer, de 20 años, y Axel Rodrigo David Gauto Bogarín, de 18 años, quien cuenta con arresto domiciliario vigente por una causa similar. Ambos residen en el barrio Primavera de Santísima Trinidad.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se dio a conocer alrededor de las 14:20, tras la denuncia realizada por Víctor Manuel Masloff Acosta, de 59 años, domiciliado en el barrio San Lorenzo.

Basados en la información proporcionada por la víctima, los efectivos policiales llevaron a cabo un patrullaje en la zona, donde identificaron a dos personas que coincidían con la descripción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Violentó ventana y hurtó un conejo, mascota de una familia

Al percatarse de la presencia de los uniformados, los individuos intentaron escapar a pie, pero fueron interceptados y neutralizados, momento en el que se recuperaron los conejos hurtados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ambos jóvenes fueron trasladados a la sede policial junto con las evidencias, quedando el procedimiento a disposición del Ministerio Público.