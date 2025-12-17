Policía Nacional dio inicio al operativo “Año Paha” en Misiones

La Dirección Departamental de Policía de Misiones presentó el Operativo “Año Paha”, con el objetivo de reforzar al máximo la seguridad ciudadana durante estas fiestas de fin de año las cuales ocasionan un aumento importante de movimientos de personas como también financieros.

En ese sentido, las autoridades policiales instaron a la ciudadanía a adoptar medidas de autocuidado, respetar las normas de tránsito, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y colaborar con los controles preventivos que realizará el personal policial a lo largo y ancho del departamento de Misiones. Asimismo, recordaron la importancia de denunciar cualquier hecho sospechoso para permitir una respuesta oportuna de las fuerzas de seguridad.

“En vista que ya estamos en fechas de fin de año, temporada de circulante importante de personas como también la parte financiera, iniciamos con este operativo, que consiste en los controles en puntos estratégicos del departamento, como también incursiones en diferentes zonas”, explicó la comisario Mirtha Ramos directora de Policía de Misiones.

La comisario recomienda a todos los ciudadanos que, al momento de circular, lo hagan munidos de su cédula de identidad, así como la documentación correspondiente del vehículo que estén conduciendo. Asimismo, instan a no temer a los controles, siempre que se encuentren en reglas.

