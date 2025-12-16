Año Paha: más de 38.000 policías en las calles y custodia gratuita para transportar valores

La Policía Nacional lanzó el operativo “Año Paha”, un plan especial para reforzar la seguridad en el cierre del año.

El objetivo es prevenir robos y otros delitos mediante el análisis de mapas de calor y la georreferenciación delictual, a fin de anticipar hechos punibles y proteger a las personas y sus bienes.

Como parte del operativo, la institución incrementa los controles, patrullajes y la vigilancia en calles, comercios, bancos, zonas turísticas y rutas principales del país, con énfasis en Asunción y varios departamentos.

Despliegue de efectivos y áreas estratégicas

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, informó que se dispondrá de alrededor de 38.000 efectivos en las calles, incluidos unos 5.000 futuros policías que están por graduarse.

Agregó que también estarán desplegados en puntos estratégicos los uniformados de la Dirección de Delitos Económicos y Financieros de la Policía. “Queremos garantizar seguridad y tranquilidad”, dijo.

En Asunción estarán distribuidos unos 2.100 efectivos y en el departamento Central, 3.500, según precisó.

Solicitar servicio de custodia policial

Durante esta temporada, en la que aumentan los llamados “piratas del asfalto” que buscan asaltar a transportadores de caudales, se prevé fortalecer los controles en rutas específicas, como las rutas 1, 2 y 6, donde ya se registraron hechos delictivos vinculados a este tipo de criminalidad.

Benítez recomendó a la ciudadanía que transporte caudales o bienes informar previamente a la Policía para recibir custodia. Señaló que ocultar esta información resulta aún más riesgoso para los usuarios, ya que podría filtrarse incluso desde su propio entorno.

Aclaró que el servicio es totalmente gratuito. “Alentamos a la sociedad que requiera a la Policía de algún tipo de servicio de protección de sus bienes y su integridad física”, dijo.