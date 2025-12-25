Policiales
25 de diciembre de 2025 - 15:21

San Rafael del Paraná: hombre disparó a sus dos hijos en Navidad

Un hombre de 48 años habría atentado contra sus dos hijos, de 33 y 21 años, a quienes disparó con una escopeta. Los mismos se encuentran internados.

Por Sergio González

La Policía Nacional reportó que este jueves 25 de diciembre se encontró a un hombre muerto y dos personas heridas de bala en la Colonia Libertad de San Rafael del Paraná. El hecho fue denunciado cerca de las 11:00 de esa mañana.

Según el reporte preliminar, Pablino Troche Ramírez (48) habría disparado con una escopeta a dos de sus hijos. Los heridos fueron identificados como Javier Troche Esteche (33) y Florencia Troche Esteche (21).

La mujer fue derivada al Hospital Distrital de Natalio, mientras que Javier fue derivado al Hospital General de Itapúa.

Posteriormente, los intervinientes hallaron muerto a Pablino Troche. El hombre se encontraba en el patio de la vivienda con el arma a su lado, por lo que presumen que se autoeliminó después de atentar contra sus hijos.

