Itá: trabajador sufrió quemaduras tras presunta fuga de amoníaco

Bomberos de la décima sexta compañía de Itá acudieron anoche -Navidad- a un servicio en la Compañía Posta Gaona de la mencionada ciudad tras un reporte sobre una presunta fuga de amoníaco.

En el lugar encontraron a un trabajador con quemaduras de segundo y tercer grado en su rostro y también brazos. El hombre fue asistido tanto dentro de la empresa -pollos Don Juan- y fue trasladado por los bomberos hasta el Hospital Nacional de Itauguá.

Asimismo, el comisario Walter Quinteros, jefe de la Comisaría 43 de la Compañía Hugua Ñaro, precisó que personal de criminalística se constituyó en el lugar para verificaciones, al igual que el acompañamiento de uniformados policiales.

El trabajador afectado fue Mathias Daniel Mendieta (25) y de momento se sospecha que la fuga se dio tras una fisura en una carcaza de hierro fundido. Según el reporte policial, se cerraron las válvulas afectadas y no hubo más personas heridas.

