Policiales
26 de diciembre de 2025 - 13:59

Policía realiza controles en vía pública y recuerda portar documentos personales

La Policía Nacional informó que está intensificando los controles preventivos en puntos estratégicos del departamento Central debido a este finde largo y las fiestas de fin de año. En ese sentido, pidió a la ciudadanía colaborar con las verificaciones, portar sus documentos y reportar hechos sospechosos.

Por ABC Color

La Policía Nacional informó que se encuentra desplegando operativos de cobertura preventiva de seguridad, con controles y verificación de personas en la vía pública, como parte de las acciones orientadas a la prevención de hechos punibles y al fortalecimiento del orden público.

A través de sus redes sociales, la institución señaló que los procedimientos se realizan en puntos estratégicos del departamento Central, en el marco de tareas de patrullaje y control preventivo.

Según el comunicado oficial, los operativos incluyen la verificación de personas y el control de documentación. El operativo también se realiza con el objetivo de disuadir conductas delictivas y garantizar mayor seguridad.

La institución exhortó a la población a colaborar con los agentes durante los controles, portar siempre sus documentos personales y denunciar cualquier hecho sospechoso a las autoridades.

Los controles continuarán en distintos puntos del departamento Central, como parte de las acciones preventivas.