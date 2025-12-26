Policía realiza controles en vía pública y recuerda portar documentos personales

La Policía Nacional informó que se encuentra desplegando operativos de cobertura preventiva de seguridad, con controles y verificación de personas en la vía pública, como parte de las acciones orientadas a la prevención de hechos punibles y al fortalecimiento del orden público.
Lea más: Joven murió tras ser perseguido y herido en el cuello durante la Navidad en Itauguá
A través de sus redes sociales, la institución señaló que los procedimientos se realizan en puntos estratégicos del departamento Central, en el marco de tareas de patrullaje y control preventivo.
Según el comunicado oficial, los operativos incluyen la verificación de personas y el control de documentación. El operativo también se realiza con el objetivo de disuadir conductas delictivas y garantizar mayor seguridad.
La institución exhortó a la población a colaborar con los agentes durante los controles, portar siempre sus documentos personales y denunciar cualquier hecho sospechoso a las autoridades.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los controles continuarán en distintos puntos del departamento Central, como parte de las acciones preventivas.