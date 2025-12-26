Joven murió tras ser perseguido y herido en el cuello durante la Navidad en Itauguá

Un joven de 24 años perdió la vida en la tarde de Navidad tras ser perseguido y herido con un arma blanca en el cuello. El hecho está siendo investigado como presunto homicidio doloso en la ciudad de Itauguá, departamento Central.

La víctima fue identificada como Mateo Abdalen Giacobbi, paraguayo, domiciliado en la zona de Mboi’y, Capiatá.

Según el informe, el ataque se registró alrededor de las 18:00 sobre la calle San José y una vía sin nombre de la compañía Aldama Cañada, en inmediaciones de una estación de servicios, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 21ª de Mboi’y.

Los datos compartidos revelan que el joven sufrió una herida punzocortante con arma blanca, tipo cuchillo, a la altura del cuello, de trayectoria anteroposterior.

El hombre herido ingresó a una vivienda del barrio San José en un intento por resguardarse, donde finalmente se produjo su muerte.

El médico forense del Ministerio Público, Hugo Leguizamón, diagnosticó como causa de muerte un shock hipovolémico provocado por la lesión con arma blanca.

Ocho personas estarían involucradas en el caso

Según los primeros elementos recolectados por la Policía y la Fiscalía, la víctima habría sido seguida por un grupo de al menos seis personas de sexo masculino y dos de sexo femenino.

Las imágenes de cámaras de circuito cerrado permitieron reconstruir parte de la persecución previa al ataque, según contó el fiscal a ABC.

Como presuntos autores fueron identificados Alexis Orlando Espínola Torres, Anner Moisés Melgarejo Rivas, Alexis Javier Ramírez Benítez, un adolescente de 15 años, una joven de 17 años, además de un hombre identificado como Ricardo Recalde y otras personas aún no individualizadas. Dos sospechosos ya fueron detenidos y existe orden de captura contra otro de los implicados.

El fiscal interviniente, Juan Manuel Ledezma, confirmó que la causa se encuentra en plena etapa investigativa y que se están tomando declaraciones para esclarecer el grado de participación de cada involucrado.

Indicó además que se continúan analizando las grabaciones de seguridad y recabando más evidencias.