Fuerte choque contra una columna en San Antonio: ocupantes salieron ilesos

Se desconoce las circunstancias exactas del accidente registrado en la ciudad de San Antonio, en inmediaciones de la Comisaría 24 de la ciudad. No obstante, los ocupantes señalaron a los intervinientes que la zona tiene muy poca iluminación.

El chofer dio negativo al alcotest. Los tres ocupantes del vehículo salieron ilesos pese al fuerte impacto contra la columna, solo recibieron golpes menores.

Una de las ocupantes relató que estaban volviendo de un viaje desde Villarrica y cuando llegaron a ese punto su papá perdió el control del rodado y chocó contra una columna, reportó el periodista de ABC TV, Wilson Cardozo.

“Salimos a las 16:00 para que no nos agarre tanta oscuridad, sabemos que cuando llovizna todas las vías son muy oscuras. Igual nos tomó la noche y veníamos diciendo ‘vamos a ir despacio’(...) Con papá estábamos chisteando, riendo, él dice que no sabe cómo se le nubló... todo es muy oscuro en esta parte”, expresó Joana Brítez, todavía en shock por el susto.

