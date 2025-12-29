Policiales
29 de diciembre de 2025 - 08:31

Fernando de la Mora: un repartidor de bebidas volcó y avivados robaron su mercadería

El conductor de un camión repartidor de bebidas perdió el control de su rodado tras pasar un profundo bache en la ruta PY02 casi Boquerón y terminó volcando. Sus productos quedaron esparcidos en el asfaltado y, lejos de ayudar, transeúntes aprovecharon para robar todo lo que pudieron.

Por ABC Color

El repartidor de bebidas que circulaba sobre la ruta PY02 Mariscal Estigarribia sufrió una grave pérdida debido al percance ocasionado por los baches que copan toda esa zona de Fernando de la Mora.

Según los reportes, tras perder el control y volcar, rápidamente los testigos, tanto motociclistas como automovilistas, empezaron a parar, pero, lejos de ayudar, aprovecharon para hurtar los productos del trabajador.

Lea más: Indignación por baches en la ruta PY02: “Dejen de comer la plata del pueblo”

Zona de baches

Precisamente, la semana pasada se realizaron varias publicaciones en la prensa sobre la peligrosidad de los baches en esa zona de la ruta PY02.

Conductores denunciaron que los cráteres son una “trampa mortal” y que, además de dañar rodados, enlentecen el tránsito todos los días en la transitada vía.

