Aprehenden a conductor por accidente fatal en Capiatá: intentó fugarse y dio positivo al alcotest

La Comisaría 33ª Central – Posta Ybyraró informó sobre la aprehensión de un hombre por su presunta participación en un accidente de tránsito con derivación fatal y omisión de auxilio, registrado este domingo 28 de diciembre, alrededor de las 23:30, en el km 23 de la ruta D027, barrio Nueva Estrella, ciudad de Capiatá.

La víctima fatal fue identificada como Alexander Javier Cáceres Solís (29), quien circulaba a bordo de una motocicleta Kenton GL 150, color azul, año 2021. El joven fue hallado por agentes policiales tendido en la capa asfáltica, aparentemente sin signos vitales, junto a su biciclo.

El aprehendido fue identificado como Juan Javier Villagra Arrúa (42), domiciliado en Ypané, quien posee antecedentes penales y estaba al mando de un automóvil Ford Versalles, año 1993, color bordo.

Circuito cerrado permitió identificar al sospechoso

Con ayuda de vecinos, los intervinientes accedieron a grabaciones de cámaras de seguridad, donde se observa que la motocicleta y el automóvil circulaban en direcciones opuestas.

Según las imágenes, el motociclista intentó desviar un gran charco de agua y el conductor del rodado quiso evitar un vehículo estacionado. Aparentemente, ambos circulaba a velocidad considerable y el impacto fue frontal.

El video también muestra que, tras el choque, el conductor del automóvil no se detuvo para auxiliar a la víctima, motivo por el cual inició un rastreo en la zona. El rodado fue localizado posteriormente en la ciudad de Ypané y Villagra Arrúa fue aprehendido en la vereda junto a su vehículo.

El comisario Orlando Sanabria señaló que otras comisarias aledañas lograron ubicar el vehículo a seis kilómetros del lugar del choque y 100 metros antes de llegar a su vivienda, en Ypané.

El aprehendido dio positivo al alcotest, con 1,44 mg/l. El hecho fue comunicado a la agente fiscal Alicia Fernández, de la Unidad Penal Nº 4 de Capiatá. También acudieron al sitio el Médico Forense y personal del Departamento de Criminalística para los procedimientos legales correspondientes.