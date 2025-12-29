Policiales
29 de diciembre de 2025 - 02:10

Aprehenden a conductor por accidente fatal en Capiatá: intentó fugarse y dio positivo al alcotest

Un joven de 29 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la noche del domingo en Capiatá. El conductor del automóvil huyó del lugar tras el impacto y fue aprehendido posteriormente en Ypané. Dio positivo la alcotest.

La Comisaría 33ª Central – Posta Ybyraró informó sobre la aprehensión de un hombre por su presunta participación en un accidente de tránsito con derivación fatal y omisión de auxilio, registrado este domingo 28 de diciembre, alrededor de las 23:30, en el km 23 de la ruta D027, barrio Nueva Estrella, ciudad de Capiatá.

La víctima fatal fue identificada como Alexander Javier Cáceres Solís (29), quien circulaba a bordo de una motocicleta Kenton GL 150, color azul, año 2021. El joven fue hallado por agentes policiales tendido en la capa asfáltica, aparentemente sin signos vitales, junto a su biciclo.

El aprehendido fue identificado como Juan Javier Villagra Arrúa (42), domiciliado en Ypané, quien posee antecedentes penales y estaba al mando de un automóvil Ford Versalles, año 1993, color bordo.

Circuito cerrado permitió identificar al sospechoso

Con ayuda de vecinos, los intervinientes accedieron a grabaciones de cámaras de seguridad, donde se observa que la motocicleta y el automóvil circulaban en direcciones opuestas.

Según las imágenes, el motociclista intentó desviar un gran charco de agua y el conductor del rodado quiso evitar un vehículo estacionado. Aparentemente, ambos circulaba a velocidad considerable y el impacto fue frontal.

Un motociclista muere tras un choque frontal en Capiatá. Así quedó el otro rodado involucrado, cuyo conductor dio positivo al alcotest.

El video también muestra que, tras el choque, el conductor del automóvil no se detuvo para auxiliar a la víctima, motivo por el cual inició un rastreo en la zona. El rodado fue localizado posteriormente en la ciudad de Ypané y Villagra Arrúa fue aprehendido en la vereda junto a su vehículo.

El comisario Orlando Sanabria señaló que otras comisarias aledañas lograron ubicar el vehículo a seis kilómetros del lugar del choque y 100 metros antes de llegar a su vivienda, en Ypané.

El aprehendido dio positivo al alcotest, con 1,44 mg/l. El hecho fue comunicado a la agente fiscal Alicia Fernández, de la Unidad Penal Nº 4 de Capiatá. También acudieron al sitio el Médico Forense y personal del Departamento de Criminalística para los procedimientos legales correspondientes.