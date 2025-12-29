Operación Andina: tres van a juicio por supuesto tráfico de armas

A través del Auto Interlocutorio (AI) N° 279, la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, elevó a juicio oral y público la causa abierta a la propietaria de la empresa “Carros Vía Chile SA”, Estela Colmán Otazú (52), y los representantes de la misma Pablo César Colmán Benítez (54) y Fredy Orlando Benegas Garay (52), quienes fueron acusados por los fiscales Alejandro Cardozo, Christian Ortiz y Luis Said, en el marco de la operación Andina I.

Los representantes del Ministerio Público acusaron a Estela Colmán y Pablo Colmán como coautores de tráfico ilícito de armas, en la modalidad de tráfico y suministro, y de producción de documentos no auténticos, en la modalidad de uso; mientras que a Fredy Benegas se le atribuye su complicidad en la comisión de los citados hechos punibles.

Así también, la magistrada resolvió mantener la libertad ambulatoria para la procesada Estela Colmán.

En cuanto a los encausados Pablo Colmán y Fredy Benegas, se les sustituyó el arresto domiciliario por otras medidas, como la prohibición de salir del país sin autorización del Tribunal de Sentencia y ponerse en contacto con los demás coimputados, al igual que la obligación de residir en el mismo sitio y comparecer ante el Tribunal de Sentencia, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se dictará su prisión preventiva.

Habrían simulado venta de 198 armas

De acuerdo con los datos expresados en la acusación fiscal, existen constancias documentales para acreditar que un importante lote de armas arribó al Paraguay el 3 de mayo de 2023, según el Despacho Aduanero N° 23002IC09000063H del 4 de mayo del 2023. Dichas armas siguieron el procedimiento de rigor tras su llegada y fueron verificadas por la entonces Dirección de Material Bélico (Dimabel), el 20 de mayo de 2023.

Recién el 9 de junio de 2023, se produjo la entrega de las armas a la importadora “Carros Vía Chile SA”, cuya representante legal era Estela Colmán Otazú, según el acta de entrega y recepción N° 69/2023, expedida por la propia firma.

En este punto, es preciso señalar que tanto Fredy Orlando Benegas Garay como Pablo César Colmán Benítez eran personas autorizadas por Estela Colmán para la realización de gestiones administrativas y tramitaciones varias ante la Dimabel. Esto incluía los procesos de verificación y retiro de armas de fuego importadas por la empresa; solicitud de permisos de comercialización y transporte de armas de fuego y elaboración y presentación de documentos requeridos para cada caso por Dimabel.

La empresaria había declarado mediante facturas del 26 de mayo de 2023 presentadas a la Dimabel, siempre según el escrito fiscal, haber vendido un lote de 198 armas de fuego a la casa comercial “Caza y Pesca 19 de Marzo”, propiedad de Celso Rubén Vera Portillo, quien cuenta con orden de captura pendiente y notificación roja por la Interpol-Paraguay.

La Fiscalía destaca que “Caza y Pesca 19 de Marzo” fue habilitada como comerciante el 4 de enero de 2023, pero también cuenta con dos bloqueos para operar por la Dimabel, uno del 3 de mayo y otro del 25 de mayo del año 2023.

Teniendo en cuenta esas fechas de facturación por parte de “Carros Vía Chile SA” y las de los bloqueos a “Caza y Pesca 19 de Marzo”, los fiscales acusadores señalaron que la última no estaba operativa cuando se realizó la transacción. Además, “existe un palpable desfasaje en la cronología puesto que la facturas mencionados son del 26 de mayo del 2023 y esas armas fueron recibidas formalmente por la empresa importadora, supuestamente vendedora recién el 9 de junio de 2023”.

Sobre esto, la Fiscalía refiere en su acusación que Estela Colmán facilitó facturas que además tenían timbrado vencido y que fueron llenadas de puño y letra por Fredy Benegas y fueron usadas por él y por Pablo Colmán, con la intención de otorgar ropaje de legalidad a algunas operaciones, especialmente respecto a 198 armas de fuego.

Parte de las armas “vendidas” se incautó en Brasil

Entre el 12 de febrero y 22 de marzo del año 2024 la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), ex-Dimabel, a través de su personal del Centro Nacional de Rastro de Armas (Cenara), realizó una constitución en las instalaciones de la empresa y constató un faltante de 198 armas de fuego, consistente en 24 rifles de la marca HUSAN ARMS, modelo MKA556, cal. 223 y 174 pistolas de la misma marca, modelo MKA919 del cal. 9MM.

En esa primera intervención, Pablo Colmán recibió a la comitiva y ante los requerimientos de la Dimabel respecto al faltante de 198 armas, el mismo indicó que fueron vendidas a “Caza y Pesca 19 de Marzo”. Para sostener esa versión presentó copias de las facturas que contenían un nombre de fantasía con la nomenclatura “Safari Range Armas, Municiones, Caza y Pesca”, pero con RUC identificatorio N° 80029329-0 correspondiente a “Carros Vía Chile SA”.

Durante la investigación la Dimabel informó que “nunca expidió autorización de comercialización y transporte de esas 198 armas”. En tal sentido, también se le requirió informe a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), sobre la declaración de las facturas, y la misma informó que tales documentos no forman parte del registro de ventas de “Carros Vía Chile SA” y tampoco del registro de compras de “Caza y Pesca 19 de Marzo”.

Luego la Dimabel estableció una Cooperación Técnica con la Policía Federal del Brasil, en el marco de la cual recibió informes relacionados al hallazgo e incautación de armas de fuego en territorio brasileño, las mismas que habían sido importadas por “Carros Vía Chile SA” y supuestamente vendidas a “Caza y Pesca 19 de Marzo”.

Dichos artefactos fueron identificados como rifles HUSAN ARMS MKA556-223, con series N° TG755-22A00167, TG75522A00168, TG755-22A00188 y TG755-22A00198. Los dos primeros fueron incautados el 24 de octubre de 2023 en la ciudad de Cotia, Estado de San Paulo, y los otros dos rifles con terminación 188 y 198, se incautaron el 19 de marzo del 2024 en Joinville, Estado de Santa Catarina, mientras que las otras 194 armas siguen desaparecidas.

Cuidacoches también afrontará juicio

En la acusación también se hace mención a que, entre las facturas presentadas por Pablo Colmán durante la intervención del personal de Dimabel, había cinco facturas originales que corresponden al lote integral de facturas usadas para intentar justificar una supuesta venta.

Además, se encontró en el depósito de “Carros Vía Chile SA” una fotocopia de cédula de identidad del cuidacoches de la Chacarita Isabelino jiménez, quien también afrontará juicio oral por presunto tráfico de armas, y a quien se le atribuye el extravío de 1.847 armas de distintos calibres, 128 de las cuales habría adquirido de la firma “Carros Vía Chile SA” a través de la casa “Santa Rosa de Lima”.