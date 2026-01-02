Joven que realizó disparos en playa, irá a la cárcel

Lucas Niels León Silva, de 19 años había sido imputado en horas de la mañana por el fiscal Eduardo Alegre, tras abstenerse de prestar declaración indagatoria.

Con la decisión tomada por la magistrada de turno, el procesado deberá ir a la cárcel.

El delito de producción de riesgos comunes tiene un marco penal de cinco años de cárcel.

Lucas está detenido en sede policial y en las próximas horas deberá ser remitido a una cárcel a ser determinada.

No se presentó denuncia

El joven se abstuvo de prestar declaración indagatoria ante el fiscal Alegre, aunque en forma informal le indicó al agente que reaccionó tras ser agredido verbalmente por una turba de personas en la playa Paraíso.

Los investigadores manejan la información de que Lucas salió de Asunción con con un grupo de jóvenes. y llegaron a las 6:30 horas a Villa Florida. El hecho habría ocurrido entre las 8 y las 9 horas. En ese momento no habia policía alguno en la zona y recién despues de la difusión del incidente en la red social de tik tok, las autoridades tomaron conomciento del caso.

El joven fue detenido, pero el arma no fue hallada.Los investigadores también manejan la información de que el hecho habría tenido como antecedente un enfrentameinto entre dos grupos, semanas atras, en Ypané, departamento Central.

El detalle llamativo es que no se presentó denuncia alguna del hecho, por lo que las autoridaes aactuaron de oficio tras la viralzación del vídeo en redes sociales.