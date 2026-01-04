Policía pide ayuda a la ciudadanía para hallar a personas desaparecidas

Este domingo, la Policía Nacional hizo llamados a la ciudadanía para ayudar a localizar a varias personas que se encuentran con ubicación desconocida, algunas desde hace más de 24 horas.

Uno de los casos es el de Nayeli Fiorella Amarilla (17 años), quien fue vista por última vez ayer sábado, alrededor de las 13:00, en la ciudad de Villeta, departamento Central.

La Policía también lanzó una alerta para localizar a Devora Jazmín Ríos (25), con ubicación desconocida desde la madrugada de este domingo, cuando fue a una fiesta en la Costanera de la ciudad de Pilar, Ñeembucú.

También está desaparecida, desde ayer a las 4:00, la adolescente Antonella Elizabeth Saucedo (16), vista por última vez en la compañía Punta Suerte del distrito de San Estanislao, departamento de San Pedro.

Igualmente, está con ubicación desconocida Brahian Daniel Rojas (15 años), quien desapareció en horas de la noche del sábado y fue visto por última vez en la playa San Isidro de la ciudad de Encarnación.

Por último, se solicita ayuda para localizar a Analis Milagros Benítez (17), sin ubicación conocida desde la madrugada de hoy, vista por última vez en el barrio Primero de Marzo de la ciudad de Coronel Oviedo.

¿Cómo puedo dar información?

Las personas que tengan información sobre la ubicación de alguna de esas personas pueden contactar con la línea de Fono Ayuda (147) del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, al sistema 911 de la Policía Nacional o directamente al Departamento de Búsqueda y Localización de la Policía, al teléfono (0986) 760-083.