Motociclista reclama falta de reparación tras ser embestido por vehículo de Nelson Mora

Un motociclista fue atropellado por una camioneta el pasado 19 de octubre de 2025 sobre la avenida Aviadores del Chaco, mientras aguardaba en el semáforo.

En las imágenes del circuito cerrado se observa como la camioneta, manejada por Miguel Salerno -quien dio positivo al alcotest- golpea por detrás a Óscar Barboza, provocando que este caiga al asfaltado y generando graves daños a su biciclo.

El dueño del vehículo implicado en el accidente es Nelson Mora, exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, quien se presentó al lugar momentos después.

Según señaló el motociclista, Mora llegó con una actitud muy prepotente: “Me gritó de todo. Me dijo, estás vivo, no te rompiste nada, no me interesa el fiscal”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Choque frontal entre dos vehículos dejó una mujer herida en Zeballos Cué

Barboza comentó que solo exige la reparación de su motocicleta, el cual utiliza para trabajar. “Yo les pasé el presupuesto, pero hasta hoy día no tengo mi moto”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si no pagas te denuncio en la tele

Por su parte, Nelson Mora comentó que no posee responsabilidad en lo sucedido porque no estaba al mando de la camioneta cuando ocurrió el accidente, pero aclaró que en todo momento se intentó llegar a un acuerdo con la víctima, pero este no mostró predisposición.

“Desde el primer momento le pedimos que presente lo que había sufrido como lesiones, sus supuestos daños, pero siento esa imposibilidad de conversar por parte de esta persona desde el inicio”, expresó.

Añadió que la víctima prácticamente habría pretendido chantajearlo sabiendo que él es político, pidiendo un monto muy grande de dinero, muy alejado de los 12 millones que mencionó Barboza.

“Lastimosamente, cuando este chico (la víctima) se enteró de que yo era el dueño, me dijo que si no me pagas, te denuncio en la tele. Él lo que está pidiendo es un número cerrado y mágico, que es mucho más del monto que dijo. Tenemos los mensajes y dato mata relato”, finalizó en conversación con NPY.