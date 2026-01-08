Choque frontal entre dos vehículos dejó una mujer herida en Zeballos Cué.

Un accidente de tránsito se produjo en la noche de este miércoles sobre la calle Teniente Segundo Claudio Acosta, en el barrio Zeballos Cué, de Asunción, donde estuvieron involucrados dos vehículos, un Nissan y un Toyota Ractis.

Según informó el teniente primero Braian Acuña, de la Vigésimo Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, el percance habría sido un choque frontal entre ambos automóviles, de acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar y el informe policial.

Una mujer resultó lesionada

El conductor del Toyota Ractis fue identificado como Julio César Berino, de 57 años, quien viajaba acompañado de su esposa, Del Pilar Ocampo, de 53 años, quien fue la única persona que resultó herida. En tanto, el automóvil Nissan era conducido por Edgar Saturnino Colmán, de 52 años.

Acuña señaló que, al llegar al sitio, los bomberos encontraron a dos personas en el Toyota Ractis. El conductor fue derivado por la Policía Nacional para la realización del alcotest, mientras que la acompañante presentaba lesiones visibles.

“La mujer tenía una laceración en la parte superior de la frente y refería un dolor importante a la altura de la rodilla, que no le permitía flexionar”, explicó el bombero voluntario.

Traslado en ambulancia

La víctima fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en una ambulancia de la compañía de Limpio (K 18) para una evaluación médica más detallada. El teniente primero indicó que la mujer se encontraba consciente y lúcida en todo momento, pudiendo relatar lo ocurrido.

Asimismo, refirió que la acompañante llevaba puesto el cinturón de seguridad y que el airbag del vehículo se activó durante el impacto, lo que habría ayudado a evitar lesiones de mayor gravedad.

De acuerdo con los datos preliminares, solo una persona fue derivada a un centro asistencial, mientras que las circunstancias exactas del choque continúan siendo investigadas por las autoridades.