PJC: Capturan a brasileño buscado por dos asesinatos en su país

La Dirección de Policía de Amambay informó sobre la detención de un ciudadano brasileño identificado como Ailton Costa Abreu, de 32 años . El mismo poseía órdenes de captura pendientes por dos casos de homicidio registrados, uno en el 2016 y otro en el 2018, en la ciudad de San Luís del Maranhão, Brasil.

Sus víctimas habrían sido dos integrantes de un grupo criminal, según presume la Policía Nacional, a juzgar por las manifestaciones del subcomisario Martín Marecos, subjefe de la Comisaría Primera de Pedro Juan Caballero, por lo que no se descarta que el ahora detenido también forme parte de alguna peligrosa facción criminal de Brasil.

La captura de Costa Abreu se dio este jueves durante un control de rutina en Teniente Herrero y Comuneros de esta capital departamental.

Se manejaba con identidad falsa

El brasileño detenido Ailton Costa Abreu (32), al ser requerido por sus documentos personales de parte de los agentes policiales, se presentó inicialmente como Eliel Silva Abreu y exhibió una cédula brasileña falsificada, según el subcomisario Martín Marecos; tras un intercambio de informaciones con sus pares brasileños, la Policía Nacional determinó la identidad real del supuesto homicida detenido con la ayuda de la Policía brasileña a través del reconocimiento facial.

Desde la Policía Nacional informaron que del poder del detenido no se incautó ninguna evidencia conducente a concluir si el mismo cometió o planeaba cometer hechos punibles en territorio paraguayo; no obstante, los investigadores anunciaron que tratarán de determinar sus vínculos en nuestro país en el marco de la investigación.