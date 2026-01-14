Incendio por cortocircuito afecta parte de una vivienda en Pedro Juan Caballero

La Policía Nacional fue alertada este miércoles sobre un incendio que afectó una parte de una vivienda ubicada en el barrio Perpetuo Socorro de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Inmediatamente, fueron activadas las dos unidades de bomberos de esta ciudad para controlar el fuego, reducir los daños y evitar que se propague y afecte a otras viviendas.

“Una parte de la vivienda, un inquilinato habitado mayormente por brasileños, se vio afectada por el incendio; todo comenzó en la sala”, indicó el comisario Carlos Toledo, subjefe de la Comisaría Segunda de la capital de Amambay.

Un cortocircuito habría sido la causa del siniestro

Integrantes de los bomberos amarillos y azules de Pedro Juan Caballero intervinieron tras producirse el incendio. “Cuando llegamos al lugar, el fuego estaba empezando a propagarse, pero con la rápida acción de los compañeros controlamos el fuego y evitamos que afectara otras viviendas”, expresó Robert Galeano, uno de los bomberos.

Los intervinientes indicaron que sospechan que todo comenzó en la sala a raíz de un cortocircuito. No obstante, señalaron que las circunstancias exactas serán determinadas tras una investigación del caso.