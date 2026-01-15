Detienen a hombre por supuesto consumo de pornografía infantil en Mariano Roque Alonso

El miércoles, la Policía Nacional, a través de su dirección de Cibercrimen, llevó a cabo un allanamiento en una vivienda particular de la ciudad de Mariano Roque Alonso que resultó en la detención de un hombre de 27 años por un hecho relacionado a pornografía infantil.

En conversación con ABC Color, el oficial David Roldán, de la dirección de Cibercrimen de la Policía, dijo que la hipótesis de los investigadores es que el detenido “consumía contenidos de material de explotación sexual infantil”.

Los intervinientes incautaron teléfonos celulares y tarjetas de memoria pertenecientes al detenido, que serán sometidos a análisis para buscar elementos de prueba para una eventual imputación.

Pena de hasta 10 años de cárcel

En Paraguay, el consumo de material pornográfico que involucra a menores acarrea una pena de entre tres y diez años de prisión.

El oficial Roldán dijo que, por el momento, no han sido hallados indicios de que el detenido estuviera involucrado en la producción de pornografía infantil.