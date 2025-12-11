Tres detenidos en Paraguay en operativo contra red internacional de pornografía infantil

En conversación con ABC Cardinal este jueves, el comisario Diosnel Alarcón, jefe de Cibercrimen de la Policía Nacional, habló de un operativo que tuvo lugar hoy en la ciudad de San Lorenzo contra una supuesta red de distribución de pornografía infantil, una acción policial que se enmarca en una investigación internacional.

El comisario Alarcón explicó que la investigación denominada “Operación Atenea” comenzó en Colombia, cuyas autoridades desmantelaron una red que compartía imágenes pornográficas con menores de edad a través de un grupo de WhatsApp.

Entre los 117 números de teléfono vinculados al grupo fueron halladas líneas que correspondían a un total de 12 países, entre ellos Paraguay.

Tres detenidos, entre ellos un menor

En principio son tres las personas detenidas en Paraguay, entre ellas un menor de 15 años, aunque el comisario dijo creer que el número de detenidos podría aumentar.

Mientras tanto, la Policía en Paraguay debe confirmar la participación de los detenidos en esos grupos - afirmó que hay “indicios comprobados” - y si su eventual participación implicaba consumo, venta, producción o distribución de los materiales ilegales.