Video: conductor ebrio provocó un choque múltiple en Misiones

Un accidente de tránsito se registró alrededor de las 5:30 del miércoles último sobre la calle Ever Darío Soto, casi Fulvio Alamanni, en la capital del departamento de Misiones, frente a la Unidad Sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS). El percance involucró a tres vehículos, dos de los cuales se encontraban estacionados en la vía pública.

Según el reporte policial, un automóvil Mercedes Benz C220, conducido por Gustavo Alejandro Ortiz (39), circulaba a alta velocidad de sur a norte cuando impactó contra una camioneta Peugeot Station Wagon que estaba estacionada en el lugar. Uno de los rodados afectados pertenece a Juan Francisco Moreno Navarro, un médico que se encontraba de guardia en la unidad sanitaria del IPS.

A raíz del impacto, el Peugeot Station Wagon fue desplazado y terminó colisionando contra un Toyota Vitz, también estacionado en la zona. En tanto, el Mercedes Benz continuó su marcha y finalmente chocó contra un árbol, a unos 50 metros del punto inicial del accidente.

Conductor dio positivo al alcotest

El hecho fue comunicado al asistente fiscal de turno, Favio Caballero, quien se constituyó en la comisaría interviniente. El conductor del Mercedes Benz se sometió voluntariamente a la prueba de alcotest, cuyo resultado fue positivo, con 2,73 gramos de alcohol por litro de sangre.

De acuerdo con las informaciones, Gustavo Alejandro Ortiz Valdez sería hijo de una fiscala jubilada de la zona, María Julia Valdez. Según declaraciones del médico afectado por el siniestro vial, el conductor señalado como responsable del accidente se comprometió a hacerse cargo de todos los daños ocasionados.