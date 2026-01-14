Colisión de motos deja un herido y daños materiales en Misiones

De acuerdo con el informe de la Dirección de la Policía Nacional – Relaciones Públicas, la colisión de dos motocicletas fue comunicado mediante una llamada telefónica a la oficina de guardia de la sede policial. Ante esta situación, el personal policial acudió de inmediato al lugar del accidente, donde constató la veracidad del reporte y procedió a realizar las diligencias de rigor.

En el sitio, los intervinientes observaron un biciclo de la marca Taiga, modelo TL110-2G, con chapa N° 265AARK, que se encontraba al mando de Sergio David Franco (36), domiciliado en el barrio San José de esta ciudad. Asimismo, se halló una motocicleta marca Kenton, color azul, de 125 cc, con chapa N° 605HGF.

Este último rodado era guiado por Pedro Celestino Centurión Salinas (40), con domicilio en la compañía Gabino Rojas de este distrito. A raíz del impacto, Centurión fue trasladado al Hospital Distrital de Santa Rosa para recibir atención médica.

Según el informe policial, Sergio David Franco habría huido del sitio tras el accidente, pero fue localizado posteriormente a una cuadra del lugar. Los uniformados procedieron a su traslado hasta la comisaría, donde se comunicó el hecho al fiscal de turno, Hugo Dávalos.

Por disposición fiscal, se practicó el alcotest a ambos conductores, arrojando resultado negativo en Pedro Celestino Centurión Salinas. En tanto, Sergio David Franco dio positivo con 0,618 mg/l, además de contar con varias prohibiciones. Por disposición del Ministerio Público, permanecerá en la sede policial a disposición de la Fiscalía.

