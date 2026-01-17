Familiares de motociclista atropellado buscan a conductor que huyó y logran hallar su vehículo

En horas de la madrugada del pasado lunes, un hombre identificado como Jorge Vera (41 años), quien circulaba en motocicleta, fue atropellado, presumiblemente por un automóvil Fiat Uno Vivace gris, cuyo conductor huyó del sitio, dejando a su suerte al motociclista.

Ricardo Vera, hermano de la víctima, comentó que el motociclista fue trasladado por vecinos al Hospital de Trauma de Asunción luego del accidente.

Luego, la familia de Vera comenzó a trabajar para encontrar al conductor del Fiat, siguiendo su rastro por medio de cámaras de seguridad en la vía pública, un seguimiento que finalmente permitió dar con el vehículo presuntamente involucrado, que habría sido abandonado en una vivienda en Lambaré.

Afirman haber identificado al conductor

Ricardo Vera comentó que el conductor, a quien la familia dice haber identificado como “Óscar, alias Gordo”, alquila la vivienda en la que dejó el rodado, que presenta claros rastros de choque.

El dueño de la vivienda dice no haber visto al conductor desde el lunes, día del incidente.

El hermano de la víctima indicó que el vehículo ya fue incautado por la Fiscalía y trasladado a una sede policial.