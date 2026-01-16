Investigan accidente de tránsito tras hallazgo de una motocicleta chocada y su conductor sin vida en la ruta PY06

Agentes de la Comisaría 14ª de Bella Vista acudieron a un llamado en el que se reportó el hallazgo de un joven motociclista sin signos de vida sobre la capa asfáltica de la ruta PY06, en su kilómetro 55, en la compañía Fordi.

La víctima fatal fue identificada como Víctor Javier Bogado Medina (25), quien viajaba a bordo de una motocicleta Star 125 CC de color rojo, sin chapa. Según el informe policial, un automovilista lo encontró cerca de las 4:50 de este viernes, ya sin signos de vida, sobre la capa asfáltica, en cercanías del biciclo con daños materiales.

Los intervinientes presumen que otro automóvil lo habría atropellado de frente, debido a los daños que presentan la moto y el cuerpo de la víctima. Suponen, además, que este vehículo huyó de la escena del accidente.

El médico forense Lucas Galeano determinó la posible causa de muerte como un “traumatismo craneoencefálico abierto”. El hecho fue comunicado al fiscal de turno de la Unidad Penal N° 2 de Colonias Unidas, Héctor Garay, quien dispuso que se entregue el occiso a sus familiares.

Entretanto, los intervinientes inspeccionarán cámaras de las sedes de la Patrulla Caminera en la zona para intentar identificar el rodado que pudo estar involucrado en el accidente con derivación fatal.