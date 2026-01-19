Presunto sicariato en Amambay: matan a un hombre en el patio de su casa

Un aparente caso de sicariato se registró el domingo en Amambay: un hombre de 51 años identificado como Nazario Dávalos Cáceres, fue atacado a tiros en el patio de su casa.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Potrero’i, distrito de Zanja Pytã, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

La víctima se encontraba con su esposa, descansando en su vivienda, cuando llegaron al lugar dos hombres. Cuando Dávalos salió al patio de la casa para atenderlos, los visitantes abrieron fuego contra el mismo y acabaron con su vida.

Víctima dialogó con sus verdugos antes del crimen, afirman

Según el informe policial, el hecho ocurrió pasadas las 23:00 del domingo.

“Dos desconocidos llegaron hasta el lugar, llamaron por su nombre a la víctima cerca del alambrado, por lo que salió salió junto a los mismos, dialogaron brevemente y después se escucharon los disparos”, indica el informe. La víctima no contaba con cédula de identidad ni antecedente penal registrado, según el suboficial superior Alejandro Ledezma, jefe del Puesto Policial 4 de la Colonia Potrero’i.

En el lugar del crimen intervinieron, además de los agentes policiales, la fiscal de Pedro Juan Caballero, Katia Uemura; y el médico forense de la Fiscalía, doctor Marcos Prieto.

La víctima recibió en total cuatro impactos de bala, según informaron los intervinientes.