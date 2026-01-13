CDE: obrero muere dentro de una fosa al sufrir fuerte golpe en la cabeza

Resultó víctima Héctor Ramón Balbuena Garcete, de 35 años, quien contaba con arresto domiciliario por violencia familiar, según el sistema informático de la Policía Nacional. El accidente laboral fatal ocurrió dentro de una obra en construcción ubicada sobre la avenida 11 de Setiembre y Alejo García, de esta capital departamental.

El herido fue llevado rápidamente hasta el Hospital Área 2 de la Fundación Tesãi, pero los médicos de guardia confirmaron que ya llegó sin signos vitales.

El fiscal de turno, Luis Escobar, quien quedó a cargo de la investigación, explicó que la víctima sufrió un fuerte golpe con un corte de aproximadamente 25 centímetros y de importante profundidad en la cabeza. Se presume que el trabajador no utilizaba casco protector.

El agente fiscal se constituyó hasta la obra, donde pudo constatar una fosa de unos 10 metros de profundidad, en la que se estaba construyendo una zapata de concreto.

En cuanto al objeto contundente que habría causado el golpe mortal, señaló que no pudieron divisarlo debido a que un desprendimiento de tierra cubrió parte de la fosa. No obstante, el hoyo fue lacrado hasta tanto personal especializado pueda certificar si es posible o no que un técnico descienda a la misma en busca del objeto en cuestión.