Denuncian a una fábrica por arrojar desechos industriales a un arroyo de Ñemby

Conforme a las fuentes policiales, un grupo de agentes del DEBOA se constituyó a las 13:30 de hoy en la calle Yuty y Vicente Núñez del barrio San Carlos de Ñemby para constatar los delitos ambientales que supuestamente ocasionó en la semana la fábrica “ADS Comercial e Industrial S.A.”.

De acuerdo a la denuncia efectuada por los vecinos del lugar, desde la fábrica arrojaron desechos industriales y otros al pequeño cauce hídrico, situado en la inmediaciones de dicha planta. La misma se dedica al procesamiento de papel higiénico, servilletas de papel y otros productos de limpieza.

Esta situación preocupó y alertó a los vecinos del barrio, quienes denunciaron ante la comisaría 7° Central de Ñemby, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Social (MADES) y la Fiscalía Ambiental, al advertir que pone en riesgo la salubridad de la población y el ecosistema del arroyo afectado.

Según las fuentes, la fábrica contrataron a personas que se dedican al traslado clandestinos de residuos para que retiren la basura del lugar.

“Les pidieron que retiraran sus residuos y les dieron plazo hasta ayer, lunes, pero hicieron caso omiso. Por eso es que se hizo esta denuncia y la Policía Nacional se constituyó en el lugar, labró acta y anunciaron que iban a remitir a la Fiscalía”, informó un vecino del barrio San Carlos.

Lo que constataron los intervinientes

Conforme a los datos, la comitiva integrada por tres efectivos policiales del DEBOA dialogó en el lugar con la señora Natividad Rodríguez, quien les expuso que como medida paliativa y a fines salvaguardar las propiedades afectadas utilizan todo tipo de residuos domiciliarios y otros que encuentran por la zona. Es a fin de evitar la erosión provocada por las lluvias caídas.

Constataron que sobre la calle General Díaz hay una zanja abierta formado por la correntada de raudal de cada lluvia y además con agua de nacientes de la zona.

Informaron que a lo largo de esta zanja se observa el desmoronamiento de terrenos y construcciones lindantes que avanza desmedidamente llevando a su paso muros de contención y otros,

Así también, la denunciante mencionó que no tienen atención municipal y que toman estos recaudos para evitar males peores.

Entre los recibos observados se notan que hay todo tipo de plásticos, residuos domiciliarios, cartones, bolsas de polietileno negro y vidrios, entre otros desechos.