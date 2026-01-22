Detenido por supuesta estafa: así operaba el esquema

Este jueves, la Policía Nacional reportó la detención en la ciudad de Capiatá de un hombre identificado como Rubén Darío Zorrilla (42 años), quien era buscado por supuestos hechos de estafa con propiedades inmobiliarias.

En conversación con ABC Color, el comisario Julio Ramírez, de la dirección de Delitos Económicos de la Policía, dijo que el detenido supuestamente alquilaba “suntuosas viviendas de alto valor” y luego fingía ser su propietario, utilizando documentos falsificados, para engañar a personas interesadas en adquirir esos inmuebles.

“Una vez que las víctimas se instalaban, los propietarios reales volvían y se encontraban con la sorpresa”, dijo el comisario Ramírez.

El jefe policial comentó que Zorrilla tenía una condena firme por estafa.

“Rosca” familiar fue desarticulada hace una década

Agregó que el detenido formaba parte de una “rosca” dedicada a ese tipo de estafas, integrada también por su padre y otros miembros de su familia, que fue desarticulada en 2015 y de la cual cayeron víctimas alrededor de 40 personas.