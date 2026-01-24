Aparatoso triple choque en Villeta deja dos fallecidos

El accidente se registró cerca de las 19:50 de este sábado, frente a una estación de servicios de Villeta, según el informe preliminar de la Comisaría 14 Central.

El primer vehículo involucrado en el triple choque es un automóvil Toyota Platz gris con chapa BUE 799, con dos ocupantes de sexo masculino que fallecieron al instante y aún han sido identificados debido a que los cuerpos quedaron atrapados dentro del habitáculo.

El segundo rodado implicado es un camión Scania R420 con placa AAEE 656, conducido por Diego Isaac Talavera (36), que llevaba acoplado un semirremolque Randon con patente AALV 700.

El tercer vehículo implicado es un Toyota Ractis con matrícula AALY 866, que era guiado por Vicente Eliodoro Villasanti (34).

Agentes policiales de la comisaría jurisdiccional, encabezados por comisario principal Carlos Yamil Oviedo Ruiz Díaz, acudieron al lugar del accidentes para la recabación de datos, en conjunto con bomberos voluntarios de Villeta y ciudades aledañas.

Se aguarda además la presencia de efectivos policiales de Criminalística. el médico forense y el agente fiscal de turno para el procedimiento de rigor correspondiente.