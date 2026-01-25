Limpio: aprehenden a un hombre de 63 años por presunta zoofilia

El comisario César González, jefe de la comisaría 47ª de Limpio, confirmó que ayer se recibió una denuncia por presunta zoofilia y el sospechoso es un hombre de 63 años que en 2021 ya había sido aprehendido por un hecho similar.

Se trata de Reinaldo López (63) y, según el uniformado, la principal diferencia entre este caso por las sospechas es que hay un video donde se lo ve abusando de una perrita que pertenece a su vecina. Fue la propietaria del can la que denunció el hecho ante la Policía y el sospechoso permanece a disposición del Ministerio Público.

“Los vecinos proporcionaron un video que probablemente se haya filmado el viernes; es contundente eso. Cuando ayer se procedió a la vigilancia y se le aprehendió, salieron algunos vecinos a comentar que este señor muy a menudo practicaba este tipo de hechos”, detalló.

Intervención de Defensa Animal

Por este caso, la Dirección Nacional de Defensa Animal apuntó que realizó una “intervención urgente” y tras la captura de López, ahora se espera un retiro del canino para quedar custodiado por la institución. Asimismo, se llevará a cabo una evaluación médica y también tomarán muestras para el informe que será remitido al Ministerio Público.

